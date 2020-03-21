為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

武漢肺炎》雲林再增1出國旅遊確診案例 病況穩定

雲林縣政府官網公告雲林縣第三起確診病例。（記者林國賢翻攝）

雲林縣政府官網公告雲林縣第三起確診病例。（記者林國賢翻攝）

2020-03-21 00:09:55

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣20日再增一起武漢肺炎確診個案，衛生局表示，這起確診病例為中央疫情 指揮中心公布案 131，40多歲女性，目前雲林縣3確診均為境外移入。

雲林縣衛生局長曾春美表示，個案於2月26日至3月8日參加旅遊團至西班牙及葡萄牙旅遊，9日返國入境即返家自主健康管理，16日因喉嚨痛就醫進行採檢即收治負壓隔離病房，20日經疾管署通知檢驗結果為陽性，目前個案收治負壓隔離病房治療，病情穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
網傳高中生奧地利返台到校上課 南市教育局：訊息有誤
2020-03-21 00:06

網傳高中生奧地利返台到校上課 南市教育局：訊息有誤
武漢肺炎》印尼再增60例確診 致死率高達8.6％
2020-03-20 23:30

武漢肺炎》印尼再增60例確診 致死率高達8.6％
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》雲林縣10鄉鎮衛生所 20日起加入實名制口罩販售
2020-02-18 16:19

武漢肺炎》雲林縣10鄉鎮衛生所 20日起加入實名制口罩販售
武漢肺炎》開學防疫大作戰 雲縣府緊急採購酒精、耳溫槍
2020-02-11 18:00

武漢肺炎》開學防疫大作戰 雲縣府緊急採購酒精、耳溫槍
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
雲林縣今日熱門
2020-03-17 07:56

武漢肺炎》雲林首例確診 衛生局：境外移入已收治負壓隔離

2020-03-14 21:58

雲林鄉下12惡煞怒砸8車 肇因竟是被狗嚇到 影片

2020-03-18 09:42

武漢肺炎》雲林2例確診病例直送醫院未到社區 無傳染疑慮

2020-03-14 11:43

六房媽熔金258兩 市價逾1500萬

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播