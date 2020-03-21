武漢肺炎》雲林再增1出國旅遊確診案例 病況穩定

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雲林縣政府官網公告雲林縣第三起確診病例。（記者林國賢翻攝）
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣20日再增一起武漢肺炎確診個案，衛生局表示，這起確診病例為中央疫情 指揮中心公布案 131，40多歲女性，目前雲林縣3確診均為境外移入。
雲林縣衛生局長曾春美表示，個案於2月26日至3月8日參加旅遊團至西班牙及葡萄牙旅遊，9日返國入境即返家自主健康管理，16日因喉嚨痛就醫進行採檢即收治負壓隔離病房，20日經疾管署通知檢驗結果為陽性，目前個案收治負壓隔離病房治療，病情穩定。
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