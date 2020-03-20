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武漢肺炎攪局 雲林縣大成商工學生訪澳將延至下半年

大成商工辦英語營，外師以全英文教學，強化技職學生的外語能力。（記者詹士弘攝）

大成商工辦英語營，外師以全英文教學，強化技職學生的外語能力。（記者詹士弘攝）

2020-03-20 14:16:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮大成高級商工為提升學生職場英語使用能力，連續兩個學期舉辦英語學習營隊及國際視訊交流會議培訓課程，今年更將安排學生到澳洲跨國學習，但受武漢肺炎影響，參訪時間最快也得延到下半年，4月底會先以視訊交流會議暖身。

大成商工校長鄒紹騰表示，台灣技職教育為台灣經濟發展建立深厚基礎，在全球化的時代，職場英語能力尤其重要，所以學校邀請吳爾夫國際文教規劃英文學習營隊，由南非籍外師Elsa擔任課程指導老師，以全英語教學帶領學員烹調歐式餐點並學習西式餐桌禮儀，讓技職學員們在發揮本身專業技能之餘，提早接觸專業化、生活化英語字彙，以適應國際化、全球化的職場工作環境。

Elsa強調，學習最重要的就是態度，好的態度可創造許多的可能性，英語營透過節奏韻律課程、影片賞析及英語大地遊戲，讓學員得以在快樂的教學環境中吸收日常英語會話技巧，達到熟稔英語應用能力的教學目標。

大成商工輔導室主任廖昭棠表示，今年大成規劃學生第一次國際參訪活動，希望透過參與「青年領航 雲林上場──雲林縣優秀青年澳洲技職大使參訪團」，加強國際教育交流，強化技職教育發展，提升高職教育外語能力。

廖昭棠說明，目前正值武漢肺炎流行期，等疫情緩和後，將前往澳洲技術與繼續教育學院（TAFE）見學，時間最快在下半年。

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大成商工辦英語營，外師以全英文教學，強化技職學生的外語能力。（記者詹士弘攝）

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大成商工辦英語營，外師以全英文教學，強化技職學生的外語能力。（記者詹士弘攝）

大成商工辦英語營，以全英文教學，強化技職學生的外語能力。（記者詹士弘攝）

大成商工辦英語營，以全英文教學，強化技職學生的外語能力。（記者詹士弘攝）

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