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慢性病患者防疫 醫生：注意均衡飲食別怕就醫

中國醫藥大學北港附設醫院提醒慢性病患者要注重均衡飲食，別怕就醫。（記者林國賢翻攝）

中國醫藥大學北港附設醫院提醒慢性病患者要注重均衡飲食，別怕就醫。（記者林國賢翻攝）

2020-03-19 12:13:12

〔記者林國賢／雲林報導〕武漢肺炎延燒，糖尿病等慢性病患者感染後死亡率為一般患者8.11倍，中國醫藥大學北港附設醫院呼籲慢性病患者要更注重均衡飲食，加強免疫力，也不要因擔心感染不敢到醫院就醫。中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金表示，現在醫院嚴格管制出入，遇有身體不適均會分流就醫，院內相對安全，慢性病患者若藥物用盡，務必回醫院看診拿藥，以免加劇病情惡化。

中國醫藥大學北港附設醫院腎臟科主任曾裕雄指出。糖尿病是複雜性慢性疾病，又屬於抵抗力比較弱的族群，因此糖友們更應定期接受治療與追蹤，並學習控制飲食及良好的生活型態，積極提升自我免疫力，讓身體有好的免疫力去對抗病毒感染的風險。

臨床營養科營養師許芳慈表示，糖尿病患者務必均衝攝取乳品、水果、蔬菜、豆魚蛋肉、油脂與堅果種子、全穀雜糧等6大類食品，如每天早晚一杯奶、適量水果、多吃當季且深色蔬菜、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，每餐攝取一茶匙堅果種子，約二個腰果、二個杏仁果或一個核桃。

另有腎臟疾病者蛋白質不宜攝取過量，需再經由專業營養師進行評估。

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