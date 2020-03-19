雲林2境外移入病例 張麗善︰入境即送醫院未進社區 勿傳假訊息

雲林2例確診，縣府今天以視訊方式與20鄉鎮市首長召開「防疫擴大專案縣務會議」，指示多項防疫措施。（記者黃淑莉攝）

2020-03-19 09:45:04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林出現2例武漢肺炎境外移入確診病例，全縣防疫升級，雲林縣長張麗善今天一早以視訊方式與20鄉鎮市首長召開「防疫擴大專案縣務會議」。

會議一開始，張麗善重申，雲林確診2例都是境外移入，2人為親人一起出國，返國在機場入境時即送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，病情穩定，請鄉鎮市公所呼籲鄉親不要恐慌，也不要亂轉傳有關疫情的謠言或不實訊息，以免觸法。

張麗善表示，國內確診100例，防疫升級，縣府首次以視訊方式召開縣務會議，作為避免群聚示範，她提醒室內100人以下、戶外500人以下，人與人有距離1公尺的空間，這樣的聚集式活動可以舉辦，否則就盡量取消。至於居家檢疫、居家隔離的民眾，請各村里長、村里幹事要落實管理。

張麗善指出，降低感染機率，雲林縣國中、小學即日起到本學期結束前，校園全面暫停對外開放，包括不開放社區人士進入校園運動；長青食堂改以外帶餐盒提供、縣內所有住宿型照顧機構停止探親陪伴，請民眾能體諒配合。

另清明節將屆，張麗善說，納骨塔空間狹窄擁擠且密閉，即日起至4月10日，各公墓納骨塔不開放進入，請民眾在戶外上香追思。

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雲林2例確診，縣府今天以視訊方式與20鄉鎮市首長召開「防疫擴大專案縣務會議」，指示多項防疫措施。（記者黃淑莉攝）

防疫升級，參加會議所有人員都要再次量測體溫，確定沒發燒才能進入。（記者黃淑莉攝）

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