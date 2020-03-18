雲林防疫措施再升級 中小學校園場館全面暫停開放

雲林防疫措施再升級，學校場館、校園場地全面暫停對外開放。（記者詹士弘攝）

2020-03-18 17:57:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府因應武漢肺炎疫情急速升溫，為避免社區感染及群聚增加感染風險，今天天防疫措施再升級，即日起雲林縣內中小學至本學期結束前，學校場館、校園場地全面暫停對外開放，長青食堂即日起原則上停止共餐模式，改提供外帶餐盒。

縣長張麗善表示，雖然青少年感染的機率相對低，但校園群聚卻是疫情傳播的一大管道，為使學生能在最安全的環境學習，提高校園嚴格管控，學校場館、校園場地將全面暫停對外開放，再者，上課期間，校外人士非必要時請勿進入校園，以確保學童健康。

另在社福機構部分，張麗善指示長青食堂即日起原則停止共餐模式，改提供外帶餐盒，若有特殊情形，可改採在戶外空間，保持適當距離等方式讓長輩用餐。另社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站，鼓勵多改至戶外活動，增進長輩健康，相關室內課程需嚴守通風寬闊，避免擁擠空間，參與長輩請戴口罩，做好個人健康管理。

照顧機構部份，包含老人福利機構，長照機構，以及護理之家，張麗善要求進行工作分區、住民分倉、人員分流的方式進行作業，避免交叉感染。並超前部署請機構提出照顧人力備援計畫及住民後送安置照的因應規劃。為避免社區交叉感染，所有住宿型照顧機構停止探親陪伴，一律改採視訊探視。

張麗善強調，為做好防疫，縣府以最嚴肅謹慎的態度，全力要求各相關單位做好整備、超前部署，請鄉親務必配合防疫，保護自己也保護他人。

雲林防疫措施再升級，學校場館、校園場地全面暫停對外開放。（記者詹士弘攝）

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