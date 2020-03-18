武漢肺炎》雲林2例確診病例直送醫院未到社區 無傳染疑慮

雲林出現第二例武漢肺炎確診病例，是第一例的家屬。（記者詹士弘翻攝）

2020-03-18 09:42:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕中央流行疫情指揮中心公布雲林縣出現第2例武漢肺炎確診病例，是第一起病例的家屬，目前兩人都安排在負壓隔離病房治療中，由於兩人回國後就專車直送醫院，未回到社區，無傳染疑慮，雲林縣長張麗呼籲民眾安心放心。

雲林首兩例的武漢肺炎病例是一家人，兩人跟團到歐洲旅遊，其中一名50餘歲的女性返國後在桃園國際機場就有發燒症狀，防疫人員安排防疫計程車將兩人以專車送至醫院治療，其中50餘歲女性先確診，其家屬隔天也確診，目前治療狀況良好。

雲林縣長張麗善表示，雖然雲林出現2個確診案例，但根據中央流行疫情指揮中心報告顯示，2名確診患者自機場入境時就被檢疫站攔檢，直接安排進入醫院進行診療、目前病情穩定，並沒有回家進入社區接觸人群，請鄉親們安心放心，切勿聽信或轉傳不實訊息。

張麗善強調，中央流行疫情指揮中心近日宣布國內新增多個確診個案患者，幾乎都有境外旅遊史，新冠肺炎疫情已達全球大流行，即日起高中職以下師生在今年學期結束前禁止出國，縣府及所屬機關公務人員也要以身作則禁止出國，否則將視情節記過處分、加重罰則。

張麗善也拜託所有鄉親，防疫工作人人有責，若非必要千萬不要出國，才能降低所有可能的境外移入。針對民眾進出醫療院所使用的口罩，她也呼籲醫療院所應嚴格管制，在民眾離開醫院時將口罩統一丟棄垃圾桶做為醫療廢棄物處理，不要讓病毒有機會隨著使用過的口罩進入社區。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法