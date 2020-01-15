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日治宿舍改造 斗六誠品書店未開張 民眾懷舊搶打卡

誠品書店斗六店即日起在雲中街開張，充滿濃濃的懷舊風。（記者鄭旭凱攝）

誠品書店斗六店即日起在雲中街開張，充滿濃濃的懷舊風。（記者鄭旭凱攝）

2020-01-15 10:57:34

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕位於斗六雲中街的誠品書店「雲夢製作所」即日起開張，書店是由日治警眷宿舍改造，民眾可在榻榻米上席地而坐，一邊看書、一邊聆賞黑膠音樂，享受復古氛圍的閱讀趣味，猶如走進時光隧道，近日已有不少民眾前往拍照、打卡，濃濃懷舊風，已成為IG熱門打卡景點。

民眾可在榻榻米上席地而坐，一邊看書、一邊聆賞黑膠音樂，享受復古氛圍的閱讀趣味。（記者鄭旭凱攝）

民眾可在榻榻米上席地而坐，一邊看書、一邊聆賞黑膠音樂，享受復古氛圍的閱讀趣味。（記者鄭旭凱攝）

誠品書店「雲夢製作所」從即日起到2月9日在斗六雲中街文創聚落開張，除了看書，店長還邀請大家一起來書局內，坐在榻榻米上聽更有味道的黑膠唱片，包括最受歡迎「鄧麗君十五週年」專輯，追憶鄧麗君甜美的歌聲，金曲歌后江蕙代表作「一嘴乾一杯」，張雨生製作、奠定張惠妹天后地位的「BAD BOY」等。

誠品書店「雲夢製造所」也陳列許多日本昭和時代及雲林相關主題書籍。（記者鄭旭凱攝）

誠品書店「雲夢製造所」也陳列許多日本昭和時代及雲林相關主題書籍。（記者鄭旭凱攝）

「雲夢製造所」也蒐羅日本昭和時代及雲林相關主題書籍，包括「凝視時代：日治時期臺灣的寫真館」、「雲林輕旅行： 魚夫手繪散步地圖」等，也有介紹台灣小吃的「蚵仔煎的身世」、介紹台灣電影的「毋甘願的電影史」，以及閱讀職人大賞新人獎入圍作家鄭開翔的「街屋台灣」等。

誠品書店「雲夢製作所」將在1月18日舉辦「雲中記憶夢、寫生繪畫」，邀請大人小孩拿起畫筆，將美麗的雲中街畫在紙上，親近雲林這塊土地；誠品黑膠音樂職人更將在2月1日及2日連續兩天舉辦黑膠音樂分享活動，播放黑膠經典名曲，邀請民眾一同回首青春記憶。

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