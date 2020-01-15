雲縣府新聞處長 資深媒體人廖淑玲接任

前自由時報雲林記者廖淑玲獲聘為雲林縣政府新聞處長。（記者鄭旭凱攝）

2020-01-15 10:29:51

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕自由時報雲林縣記者廖淑玲去年底退休，從事新聞工作27年，因為新聞記者工作的傑出表現獲得雲林縣政府賞識，聘任為雲林縣政府新聞處長，已經在13日走馬上任，將擔任雲林縣長張麗善的發言人，可望成為縣長身邊得力的助手兼最佳化妝師。

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