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魚油可改善憂鬱症 醫師：與抗鬱劑一起吃才有效

中國醫藥大學附設北港醫院身心內科主治醫師谷大為（右）與院長吳錫金一起召開記者會，強調魚油有助改善憂鬱症，但需經醫師評估確定再與抗鬱劑一起服用效果更好。（記者黃淑莉攝）

中國醫藥大學附設北港醫院身心內科主治醫師谷大為（右）與院長吳錫金一起召開記者會，強調魚油有助改善憂鬱症，但需經醫師評估確定再與抗鬱劑一起服用效果更好。（記者黃淑莉攝）

2020-01-13 15:30:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕吃魚油真的可改善憂鬱症，中國醫藥大學附設北港醫院身心內科醫師谷大為指出，單吃魚油不僅療效不佳，還可能產生反效果，魚油配合抗鬱劑服用療效最好。

谷大為表示，20多年前就有研究發現，吃海產多的國家罹患憂鬱症、自殺等風險比較低；之後陸續也有學者發現深海魚油omega-3可能是其中的關鍵之一，許多國際學者也有不少研究都支持魚油對改善憂鬱症有幫助。

谷大為說，因為如何選擇、使用，加上市售魚油琳琅滿目，過去沒有專家解釋細節，所以醫界不敢支持。

有鑑於此，來自美、英、日、澳洲及台灣等國家的醫學專家組成臨床準則小組，就目前正反面的醫學文獻著手研究，中國醫藥大學研究團隊也在其中，成員有教授蘇冠賓及谷大為醫師。

谷大為表示，研究發現針對成人憂鬱症，單吃魚油療效不佳，建議魚油配合抗鬱劑療效佳，純的EPA或EPA與DHA的混合物都有效，但混合物建議比例上EPA要為DHA的2倍以上，起始劑量至少1000毫克以上。

但不是每個人都適合，有凝血功能問題、對魚油過敏者都不建議使用，谷大為強調，魚油雖然是溫和的營養物質，服用前還是由精神科醫師評估病情後再使用。

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