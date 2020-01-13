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國中會考簡章出爐 帶手機扣總積分0.6

國中會考考生注意！隨身攜帶手機等電子3C產品進入試場，扣會考總積分0.6分。（記者黃淑莉攝）

國中會考考生注意！隨身攜帶手機等電子3C產品進入試場，扣會考總積分0.6分。（記者黃淑莉攝）

2020-01-13 14:35:25

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2020國中教育會考將於5月16、17日舉行，簡章已公告，雲林縣府教育處指出，今年違規項目及處理方式列入簡章，每年都有考生違規的攜帶手機，扣會考總積分0.6分。

縣府教育處表示，今年全縣國三應屆畢業生有6546人，較去年減少681人，應屆畢業生由學校統一在3月12至14日集體報名，非應屆畢業生中或持有國外學歷、中國學歷的學生採個別報名，3月9日至11日上網填報名表後，12日至14日到考區試務學校虎尾高中辦理報名。

教育處指出，有別於往年考生若有違規，事後再試務委員會再開會裁定處理方式，今年違規事項、處理方式都直接列入簡章中。

嚴重舞弊如找人代考、脅迫其他考生協助舞弊，一般舞弊或嚴重違規如，換座位、試題本作答、提早離開試場，經制止仍強行離場者、抄錄試題或答案等，該科都不予計分。

一般違規如常見，提早翻閱試題本、考試期間與試場外有手勢或訊息聯繫行為、考試期間隨身攜帶手機等非應試用品等，該科記違規2點；手機等非應試用品放置在試場前後方發出聲響，記違規一點。

教育處說，各科違規是扣會考總積分，一點扣0.3分、2點扣0.6分，提醒考生注意。

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