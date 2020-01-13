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雲縣府行銷在地畜產品年節好禮 雞精、牛精成搶手好禮

過年要到了，雲林縣府促銷雲林優質禽畜產品及禮品。（記者詹士弘攝）

過年要到了，雲林縣府促銷雲林優質禽畜產品及禮品。（記者詹士弘攝）

2020-01-13 13:21:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣是全台最重要畜禽生產縣市，豬隻飼養149萬頭、有色肉雞飼養近700萬隻、鴨隻飼養225萬隻，鵝隻飼養約32萬隻，均為全國第一，禽畜產業產值高達300億，年節將屆，雲林縣府行銷在地畜產品年節好禮，其中雞精、鴨精、牛精異軍突起，成搶手主力商品。

雲林縣農業處表示，雲林縣除了生鮮家禽畜產品量大質優外，養殖戶也積極發展各項加工肉類產品，除了肉鬆、肉乾、雞肉絲、肉乾條、油雞、烤鴨等產品，今年全縣至少有10家業者推出雞精、鴨精、牛精等，也且也打入各種通路，成為另類主流產品。

業者「雲嶺鮮雞」表示，自從推出雞精這個產品後，因為單價相對較高，目前已占營業額的3成以上，後勢看好。

農業處也表示，過去鵝肉年產量可達100萬隻，遭禽流感重創後，目前產量也逐漸復原中，目前飼養數量已恢復約4成，價格也逐漸回穩，產地均價每台斤約68元，略高於疫情發生前的60元，但已比最高價的90元親民許多。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣畜禽產品其在地生產、屠宰、分切及在地加工等產銷鏈最為完善，產品也最為新鮮且多元，除新鮮冷藏各式肉品外，亦有美味的各式加工產品，加工產品高達數百種。適逢年節前夕，為提供民眾可挑選優質且美味年節好禮。

今年縣府特別邀請雲林在地品牌元進莊、台全珍豬、祥圃究好豬、凱馨桂丁雞、立瑞雲嶺鮮雞、和榮意珍香豬、台野自然鴨、憶鵝時、芸彰牧場及中華民國養鵝協會等在地品牌廠商提供年節禮盒、年菜，來縣府辦理展售，親民空間化身一日畜產品年貨大街，提供洽公民眾選購。

雞精成為今年年節主力新產品。（記者詹士弘攝）

雞精成為今年年節主力新產品。（記者詹士弘攝）

過年要到了，雲林縣府促銷雲林優質禽畜產品及禮品。（記者詹士弘攝）

過年要到了，雲林縣府促銷雲林優質禽畜產品及禮品。（記者詹士弘攝）

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