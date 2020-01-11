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首頁　>　雲林縣

完成投票 張嘉郡：心情平穩 請大家理性思考

張麗善（後）陪同張嘉郡（前）投票。（記者林國賢攝）

張麗善（後）陪同張嘉郡（前）投票。（記者林國賢攝）

2020-01-11 11:02:28

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣國民黨立委候選人張嘉郡今天完成投票，她期待從今天起雲林縣的政治能夠更清明，為雲林縣的鄉親帶來幸福。

張嘉郡在縣長張麗善陪同下抵達住家附近清雲宮投開票所，她表示昨天到現在心情很平靜，請大家都能夠出門投下神聖的一票，相信民眾會做出最好的選擇。

張麗善表示，天氣很好，大家要出門投票，希望大家回歸理性，想想過去與未來，想想候選人的特質，審慎投下珍貴的一票，選賢與能。

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