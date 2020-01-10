走路工疑雲 蘇治芬、張嘉郡兩陣營互告

邱世文（右）代表蘇治芬控告張嘉郡等人加重誹謗罪、違反選罷法等罪。（記者林國賢攝）

2020-01-10 16:42:49

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣第一選區昨天爆發走路工疑雲，民進黨立委候選人蘇治芬、國民黨立委候選人張嘉郡兩陣營今天互告加重誹謗罪、違反選罷法，並指對手栽贓、抹黑。

張嘉郡陣營昨天出示錄影帶，指控蘇治芬陣營於去年11月30日虎尾大造勢時，在遊覽車上發放走路工，雲林縣長張麗善昨晚在凱道造勢大會指控蘇治芬陣營發放走路工，並已被捉到。

蘇治芬競選總部發言人邱世文今天上午前往雲林地檢署按鈴控告張麗善、張嘉郡等人加重誹謗罪、違反選罷法。

邱世文表示，昨日張嘉郡開記者會公布一段造假的資訊，張嘉郡候選人製造假影片，遭抹黑的遊覽車車掌已出面說根本沒有人買票，沒想到惡意捏造的資訊卻鋪天蓋地在群組散播，宣傳車滿街跑，甚至張麗善還在韓國瑜凱道造勢場合上抹黑蘇治芬，根本是「系統性抹黑」。

邱世文說，昨晚有麥寮鄉親看不下去，漏夜募集當天蘇治芬造勢場合的照片，真正的麥寮11車椅子和張家的抹黑影片相比，扶手、椅背枕頭巾完全不一樣，人證、物證都有，張家還能說什麼？

張嘉郡下午也到雲林地檢署控告蘇治芬加重誹謗、違反選罷法等罪，她指出，真正被抓到賄選的是對手蘇治芬陣營，這是「做賊喊捉賊」，對手不斷用抹黑、奧步、放送假消息，意圖使人不當選的行徑，一定會提告，呼籲所有鄉親不要被抹黑的奧步欺騙了。

張嘉郡競總許哲賓表示，他們從未提及錄影帶是11車，請蘇治芬陣營不要混淆視聽，張冠李戴來推卸責任。

縣長張麗善說，蘇治芬自編自導、無中生有賄選影片，被媒體大肆報導，反觀我方有人證、物證，並具體陳述，檢方拒絕辦案，過度偏頗，司法已淪為執政黨的打手、輔選工具。

張麗善強調，蘇治芬當過兩屆縣長、國會議員，應該要有法治精神，她用齷齪的手法恐嚇、無法無天，讓人家不敢出來輔選，司法是公平正義最後的防線，不能再淪為輔選工具，「蘇治芬要告就告」。

張嘉郡（左）也控告蘇治芬等人加重誹謗及違法選罷法等罪。（記者林國賢攝）

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