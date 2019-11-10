蘇治芬成立台西競總 許忠富：不能讓對手整碗捧

立委蘇治芬成立台西競選總部，呼籲民眾選會做事的她。（記者詹士弘翻攝）

2019-11-10 17:44:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨立委參選人蘇治芬今天成立台西、元長競選總部，競選總幹事許忠富表示，有的鄉民可能覺得「換人做沒有差別」，但從六輕工安事件就可看到，蘇治芬當縣長時，六輕發生事故第一時間就到現場坐鎮指揮，也與鄉親站在一起爭取補償，呼籲要選對人，不能讓對手「整碗捧」，大家要團結。

蘇治芬成立台西競總，地方賢達丁開春、前鄉長趙瑞河、縣議員黃淑鈴、許志豪，前雲林縣副縣長林源泉、以及立法委員葉宜津紛紛到場致意。

許忠富說，過去六輕發生工安事件，受損的人可以得到賠償，台塑給的回饋專款進入縣府由議會監督，包括農業安定基金、健保費、推動鄉民健檢，甚至造林以及推動建設很多公共設施等，但4月7日爆炸縣府沒有出面，而讓鄉公所與縣府協調。呼籲鄉親要選對的人，不能讓對手整碗捧，大家要團結。

蘇治芬時說，台西20年前水鄉澤國，她這20年走遍雲林，火燒牛稠大排將水匯入有才寮大排，崙仔頂才能不再淹水，治水是經驗的累積，張嘉郡沒有經驗、還將所有建設說成是自己的政績，沒有這樣的道理。台西人已經失去綠能專區19億元，張家不顧台西人、看輕台西人，呼籲選民要睜亮眼，選會做事的蘇治芬。

蘇治芬成立台西競選總部，競選總幹事許忠富：不能讓對手整碗捧。（記者詹士弘翻攝）

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