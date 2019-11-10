雲林社造嘉年華 虎尾建國一村熱鬧登場

4米高的無敵鐵金鋼出現在建國一村，吸引不少民眾與之合照。（記者詹士弘攝）

2019-11-10 14:14:04

〔記者詹士弘／雲林報導〕懷舊的虎尾建國眷村裡，怎麼會出現4米高的巨型無敵鐵金鋼、記憶中的鋼彈及消失快一甲子的海上竹筏呢？雲林縣府今天在虎尾建國一村舉辦「社造嘉年華！」由雲林縣長張麗善帶領民眾認識雲林50個社區的社區營造，展現多樣化、有活力的巷仔內生活幸福。

張麗善表示，今年是雲林縣幸福元年，雲林縣社區營造全國做得最好，今年的社區PK賽，最後有50個社區出線，來自雲林山、海、平原的社區展示在地特色，包括劇場及表演、常民手作工藝、紙戲人說演、社區影像展、巷仔內私房菜，還有各種社區工藝、美食體驗和集章摸彩活動。

張麗善說，文化是從在地的巷仔內長出來的，每個社區都有其獨特的人文產業等特色資源，大家透過社區營造的過程凝聚共識，找出自身的社區特色，打造屬於自身想要的幸福家園。為了呈現雲林社區趣味及豐沛的生命力。

雲林社造嘉年華安排在虎尾建國一村舉行，也希望藉由活動活化眷村，讓更多人進入建國一村，了解眷村活化後的各種面貌，並希望能保存眷村文化。

4米高的無敵鐵金鋼出現在建國一村，吸引不少民眾與之合照。（記者詹士弘攝）

改造後的眷村房舍，變成工藝品展場。（記者詹士弘攝）

社區營造居民廢物利用所製作的工藝品，好玩又有裝飾作用。（記者詹士弘攝）

社區營造居民廢物利用所製作的工藝品，好玩又有裝飾作用。（記者詹士弘攝）

改造後的眷村房舍，變成工藝品展場。（記者詹士弘攝）

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