絲瓜田中繪我家鄉 斗南食農教育接地氣

絲瓜田中繪我家鄉，斗南鎮國小食農教育接地氣。（記者詹士弘攝）

2019-11-10 14:02:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕絲瓜是斗南鎮將軍里重要農特產品，斗南鎮重光國小推動食農教育，今天在斗南大松絲瓜集貨場舉辦「走讀家鄉．繪我家鄉」活動，親子一起走進絲瓜園中，在瓜籐下寫生畫畫，與絲瓜零距離，活動中還有重光太鼓隊舞動太鼓演出。

重光校長楊松田表示，斗南各國小與斗南農會一起推動食農教育，今天在大松絲瓜集貨場中舉辦食農教育闖關活動，讓小朋友認識種植絲瓜的各種知職，並接地氣，安排學生與家長進入絲瓜田中繪畫寫生，絲瓜不僅看得到，也摸得到，中午還可品嚐大松風味餐，用現採絲瓜作出的絲瓜粥。

楊松田表示，希望透過食農教育，讓小朋友認識家鄉的特色農產品，也希望藉此讓農特產品能讓大家看見，行銷出去，大家食在當季、吃的安心。

參與活動的小朋友表示，餐桌上常常吃的到絲瓜，但不知道絲瓜是長在地上或生長在樹上，參與這次活動，不僅親自看到絲瓜田掛滿絲瓜，還能在園中畫畫，是非常難得的經驗。

食農教育闖關活動，一共安排12關。（記者詹士弘攝）

食農教育闖關活動，一共安排12關。（記者詹士弘攝）

重光太鼓隊帶來舞動太鼓演出。（記者詹士弘攝）

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