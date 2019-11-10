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長腿叔叔為她撥穗 感謝家扶牽起奇妙緣份

梁仕龍（左二）為欣慧（左一）戴上學士帽，祝福她平安。（記者林國賢攝）

梁仕龍（左二）為欣慧（左一）戴上學士帽，祝福她平安。（記者林國賢攝）

2019-11-10 13:33:57

〔記者林國賢／雲林報導］雲林家扶今天舉辦認養人及扶助家庭相見歡，從國中開始認養欣慧的梁仕龍開心為即將大學畢業的欣慧戴上學士帽、撥穗，祝福她未來平安順利。

今天共有300多人參加相見歡，來自台灣各地的認養人一早就準備好禮物要與認養小朋友見面，家扶的孩子也準備感謝卡片、花束表達謝意，大伙兒一起打非洲鼓、攀爬樹屋、花式冰淇淋DIY、剝柳丁…等趣味，讓認養人與家扶兒零距離，留下甜蜜溫馨回憶。

梁仕龍說，欣慧是他第二個認養的小朋友，當時欣慧才國中一年級，轉眼間就要從大學畢業，看見她穿上學士服真得好感動，也感謝家扶給他這樣奇妙的緣份。

來自彰化的陳堯政與黃秀鳳賢伉儷成為家扶認養人，已經滿30年，陳堯政表示，2011年與7歲蔡承祐小朋友結緣後，我們夫妻倆就約定好每年都要來參加相見歡，一看著可愛的承祐從稚氣臉龐，成為活力充沛的高中生，每年與承祐相聚，更是我們夫妻倆最開心的一件事。

雲林家扶主任廖志文主感謝所有參加相見歡的認養人，不管是第一次參加，還是年年不缺席的認養人，謝謝認養人用心陪伴雲林家扶孩子們，讓家扶兒一路成長，見證孩子蛻變展翅高飛。

雲林家扶志工表演非洲鼓，感謝認養人鼓舞家庭兒生命熱忱。（記者林國賢攝）

雲林家扶志工表演非洲鼓，感謝認養人鼓舞家庭兒生命熱忱。（記者林國賢攝）

認養人打非洲鼓鼓舞小朋友。（記者林國賢攝）

認養人打非洲鼓鼓舞小朋友。（記者林國賢攝）

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