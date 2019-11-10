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張嘉郡、張麗善合體麥寮拜票 搶攻海線票源
2019-11-10 12:56:42
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣國民黨海線立法委員參選人張嘉郡今天早上與縣長姑姑張麗善合體，一起前往麥寮市場向攤販、店家及買菜的鄉親拜票，鄉親當場贈蒜、菜頭或包子、粽子，預祝張嘉郡能「凍蒜」、「包中」。
張嘉郡指出，去年年底的選舉，麥寮鄉親為何失去鄉長的選擇權，明年的立委選舉，難道又要失去立委的選擇權？立委的選擇權還要被操弄？鄉親看得到張嘉郡過去擔任兩屆立委對沿海建設的努力成果，嘉郡「一本初心」要為鄉親爭取改善生活及環境的福利。
張嘉郡表示，麥寮風頭水尾的生活環境需要改變，機會就在明年總統及立委選舉時鄉親手中的選票，麥寮的將來要靠鄉親手中的選票來決定，現在的民進黨政府說農產出口有幾千億，但是農民普遍感受到的卻是「生活逼、逼、逼」，呼籲鄉親立委選乎張嘉郡，沿海建設一百分。