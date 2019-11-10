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李佳芬稱住過雲林才知道被看不起 蘇治芬打臉

李佳芬說，住過雲林才知道被看不起的心情，遭立委蘇治芬打臉。（記者詹士弘翻攝）

李佳芬說，住過雲林才知道被看不起的心情，遭立委蘇治芬打臉。（記者詹士弘翻攝）

2019-11-10 12:55:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕高雄市長夫人李佳芬昨天在新北市雲林同鄉會總會拜票時表示，住過雲林才知道被看不起的心情多甘苦！今天立即遭到立委蘇治芬打臉，她在臉書上表示「我是雲林人，我從不覺得我被看不起；我是雲林人我不驕傲！我自尊自重自立自強！」

李佳芬昨天在新北市雲林同鄉會總會中表示，住過雲林才知道被看不起的心情多甘苦，也相信出外打拚的雲林子弟希望雲林越來越好，因此拜託大家團結選票支持韓國瑜、支持新北的立委，讓韓國瑜有堅強後盾，地方建設才會越來越好。

蘇治芬今天在臉書上貼文表示，「我從不覺得我被看不起，雲林人就是這樣一步一腳印，不羨慕別人，不貪求非分的財富，踏實誠懇頂天立地，風頭水尾無所畏懼，更不會因為自信心不足就說出糟蹋自己人的話。」

同是雲林人的媒體人蔡玉貞也在臉書貼文「住在雲林，住過雲林都不會被看不起！住在雲林，利用特權貪贓枉法，甚至坐牢，才會被瞧不起！」

蔡玉貞也指出「宋楚瑜最希望的副手，我的財訊長官謝金河是雲林人，交通部長林佳龍是雲林人，南漂高雄的黃俊英是雲林人，陳樹菊是雲林人，躍上國際舞台的設計師吳季剛是雲林人，演藝圈的藍心湄、蔡秋鳳，都是雲林人。」「雲林人從來不忘自菲薄，講義氣，純樸善良肯打拚，所以，從來不會有被瞧不起的心情！」

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