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號稱全台第一顆有身分證的粽子 雲林「虎霸王」好威
2019-11-09 16:40:36
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林是國內花生最大產地，虎尾鎮農會為打開花生通路，繼推動「黃金花生股東」認股活動、契作履歷花生後，今天推出「虎霸王」履歷肉粽，農會總幹事黃鈺惠表示，這是全國第一顆有身分證的肉粽。
雲林花生產量約佔全國7、8成左右，主要栽種地在虎尾、北港、元長、四湖、口湖等沿海地區，現進入採收期。
虎尾鎮農會4年前為打響虎尾花生名號，首創花生認股活動，開放民眾當花生股東，收成時可到花生田採收花生，還可品嘗花生風味餐，今年有400多名花生股東，今天先去採收花生及結球甘藍，接著到農會品嘗風味餐。
虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠表示，今年風味餐最特別是「虎霸王」履歷肉粽，以虎尾農會的有履歷的花生，另糯米、香菇也是有履歷，吃得安全又健康。
青埔教育基金會執行長張嘉郡參加農會花生股東慶豐收及履歷粽發表會，吃過後讚不絕口，花生綿鬆、香且不油膩。
黃鈺惠說，考量品質，初期每週預購一次，預計本月20日開放預購，未來將結合量販生鮮超市及電商銷售。