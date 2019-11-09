熱鬧回歸！ 北港牛墟湧入近萬人次

超過百年歷史的北港牛墟市集今天遷回北港大橋下開市。（記者黃淑莉攝）

2019-11-09 14:48:34

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林北港牛墟今天遷回北港大橋下高灘地開市，一大早就湧入大批民眾朝聖，每個人大包小包，攤商也賣力叫賣，北港鎮農會估計今天早上約有近萬人次到北港牛墟。

超過百年歷史的「北港牛墟」去年因第五河川局「北港溪魅力河段環境營造工程」施工，暫遷到萬有紙廠對面空地營業，工期約一年多，期間民眾關切牛墟是否會遷回北港大橋下，還有人擔心「散市」，經雲林縣府向五河局承租土地，北港牛墟今天遷回北港大橋下熱鬧開市。

清晨4、5點北港牛墟即車水馬龍，貨車一部接一部進進出出，攤商找到自己位置忙著準備營業，許久未碰面相互問候寒喧，大家都很開心牛墟回到舊址。

一位在牛墟擺攤30多年的魚販說，牛墟市集應有盡有俗擱大碗，早有口碑，萬有紙廠對面空間狹窄、離市區遠、停車又不方便，搬回橋下空間寬敞，停車又方便，今天又逢週六人潮很多。

許多民眾得知牛墟今天遷回北港大橋下專程前往朝聖，一位退休教官說，牛墟雖看不到牛隻，但販售的物件琳琅滿目，缺什麼來這裡尋寶就對了。

除了北港鄰近鄉鎮民眾，今天也不少人從嘉義、彰化及台中來逛北港牛墟，很開心北港牛墟回歸，同樣是市集但北港牛墟就是有獨特風格。北港牛墟是3天一期的市集，即每逢3、6、9開市。

北港牛墟今天遷回北港大橋下開市。（記者黃淑莉攝）

北港牛墟今天遷回北港大橋下開市，吸引許多民眾前往朝聖。（記者黃淑莉攝）

北港牛墟今天遷回北港大橋下開市，吸引許多民眾前往朝聖。（記者黃淑莉攝）

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