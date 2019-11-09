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林內濁溪搶水節今登場 推廣濁水溪水圳文化

林內濁溪搶水節登場，考驗團隊的速度與默契。（記者詹士弘攝）

林內濁溪搶水節登場，考驗團隊的速度與默契。（記者詹士弘攝）

2019-11-09 14:00:46

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內濁溪搶水節今天登場，吸引環球科技大學等學生報名參賽，大夥扛著「籠仔笱」在泥田裡奔跑，不僅要比速度，更要比默契，一不小心就會跌落泥水中成為泥人，非常刺激有趣。

林內濁溪搶水文化節與烏塗社區的地理位置有關，昔日濁水溪沿岸沒有堤防屏障，洪水氾濫時，溪水夾帶大量泥沙沖積在烏塗，日治時代，先人為導水入嘉南大圳、濁幹線等水利設施，以人力製作大量「籠仔笱」疊在3號水門阻擋溪流，如果洪水沖損籠仔笱，就必須重新安置，才不致於斷水影響灌溉，形成當地特殊的「搶水」活動。

農委會水土保持局南投分局表示，林內搶水節透過傳統工藝籠仔笱製作的及搶水比賽等文化活動，可與對岸彰化縣二水鄉的「2019二水國際跑水節」及「黑泥田」活動共同宣傳，一起推廣濁水溪水圳文化及在地物產。

林內濁溪搶水節登場，考驗團隊的速度與默契。（記者詹士弘攝）

林內濁溪搶水節登場，考驗團隊的速度與默契。（記者詹士弘攝）

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