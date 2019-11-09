公墓轉型水岸藝術園區 知名業者搶進

斗六市社口公墓轉型水岸藝術園區，星巴克、UNIQLO等知名業者搶進。（記者詹士弘攝）

2019-11-09 13:35:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕點石成金不是夢！雲林縣斗六社口公墓區段開發後，轉型為水岸藝術園區，不僅公共設施完整，風景優美，大區塊的建地，也引吸知名廠商進駐，其中星巴克是第一個設點開業的業者，UNIQLO也將於11月15日開幕，未來發展可期，可望成為斗六市的副都心。

斗六市社口公墓因位於都市計畫內，過去密埋疊葬，雜草叢生、環境髒亂，嚴重影響居民生活品質，雲縣府鑑於社口公墓地區為斗六市門戶，透過變更斗六（含大潭地區）都市計畫，將社口公墓範圍規劃為水岸藝術園區，目前已開發完成，除了公園及道路等公共設施外，目前空間多未開發。

水岸藝術園區緊臨大學路，交通相對方便，現有的素地多屬大面積土地，開發相對容易，也引吸不少知名業者投入開發，其中搶第一的就是星巴克，開業後生意極佳，特殊的建築外貌，也成為水岸藝術園區的新地標，第二個準備要開業的就是日商UNIQLO。

UNIQLO表示，這是公司在雲林縣開設的第一家路面店，投資數千萬元興建新店面，擁有250坪的超大購物空間，看好水岸藝術園區未來發展潛力，將長期在此扎根經營，與在地共存共榮。

UNIQLO預計15日（週五）在斗六開幕，會員來店消費，可獲網路商店滿千折百優惠券，首3日滿額禮托特包、雙層便當盒餐具組二選一。

斗六市社口公墓轉型水岸藝術園區，星巴克、UNIQLO等知名業者搶進。（記者詹士弘攝）

斗六市社口公墓轉型水岸藝術園區，星巴克、UNIQLO等知名業者搶進。（記者詹士弘攝）

UNIQLO小小店長活動，吸引社區20餘名小朋友報名體驗。（記者詹士弘攝）

UNIQLO下週五開幕，店家準備好禮相送。（記者詹士弘攝）

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