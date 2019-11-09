日本玉子燒名人 傳家手藝教給台灣學生

日本玉子燒名人長谷川雄一（右）教導環球科技大學學生烹調玉子燒。（環球科技大學提供）

2019-11-09 09:55:50

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕日本玉子燒名店「玉八商店」第二代經營人長谷川雄一，近日受到台灣環球科技大學等三所學校的邀請，願意把家傳烹調玉子燒的手藝傳授給台灣餐飲、觀光科系學生，他到學校現場示範和指導學生，受到熱烈的歡迎。

邀請長谷川雄一到校教授玉子燒烹調的手藝的學校，除了環球科技大學，還有雲林縣義峰高中和彰化縣達德商工；環球科大觀光學院院長丁一倫院長表示，玉子燒的烹調是日本傳統美食，是日式料理最後一道佳餚，製作過程看似簡單，卻需要專業的技巧。

丁一倫表示，長谷川雄一擁有60年製作玉子燒經驗、曾親自上日本電視台接受採訪，目前經營日本玉子燒名店「玉八商店」，被稱為「玉子燒名人」，到環球科技大學傳授家傳烹調技術，學校則希望除了培養學生成為專精技術的職人外，更可以成為成功的企業經營者。

環球科大董事長許淑敏及師生在長谷川雄一授課時都趕到現場「習藝」；許淑敏表示，環球科技大學觀光學院結合雲林在地特色為觀光主軸，學校有觀光與餐飲旅館系、餐飲廚藝系、觀光與生態旅遊系及環境資源管理碩士班、應用外語系等，觀光與餐飲旅館系師生蔬果雕刻技術更是全國聞名，2016榮獲德國IKA奧林匹克廚藝大賽、2018年盧森堡國際廚藝、2019年馬來西亞吉隆坡國際廚藝大賽等，共已獲得數十面獎牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法