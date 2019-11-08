花生進入採收期 收成少一半

雲林花生進入採收期，收成卻少一半。（記者詹士弘攝）

2019-11-08 15:58:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林花生進入採收期，受到今年花生開花期遇降雨，花生結果率偏低，收成少了一半以上，雖然價格比往年高，但整體而言收益仍舊減少，花生農表示，所幸災後政府有進行救助，不無小補。

目前正值雲林花生採收季節，田間不少道路可見花生農在曬花生，吳姓花生農表示，今年花生開花時遇到下雨，影響結果率，往年一分地可收成8、9百台斤花生，現在只能收3、4百台斤，收成少了一半以上，價格因收成少而略有翻升，每台斤約46元，比往年的38到40元略高，但整體而言收入還是減少。

花生農表示，年初政府知花生受災，有進行救助補貼，對農民不無小補；近年極端氣候頻繁，氣候亂了套，讓農民種什麼都很難有好收成，但旱地能種的作物有限，不是花生就是大蒜，近日大蒜需要降雨，但雨就是下不來，農民也很困擾，除希望老天能照「甲子」外，也希望政府不要動不動就開放大蒜等作物進口，讓農民在失收時雪上加霜。

雲林花生進入採收期，收成卻少一半。（記者詹士弘攝）

雲林花生進入採收期，收成卻少一半。（記者詹士弘攝）

雲林花生進入採收期，收成卻少一半。（記者詹士弘攝）

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