馬鳴山鎮安宫「五年大科」納入國家重要民俗 14日授證書

馬鳴山鎮安宫五年大科獲頒「國家重要民俗」，14日將授證書。（記者詹士弘攝）

2019-11-08 16:16:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲，其中5年一度的「五年大科」是地方重要廟宇盛事，每次請王、送王儀式、祭典長達數個月，今年8月「五年大科」正式納入「國家重要民俗」，登錄為國家級無形文化資產，11月14日文化部長鄭麗君將授予證書。

鎮安宮主委章金樹表示，鎮安宮五年大科每逢大科年，雲嘉南地區有近5百個村庄都會到馬鳴山舉行請王、送王儀式，參拜隊伍絡繹不絕，廟埕炮聲不斷，祭典長達數個月，是雲林縣最具規模的宗教盛事。

章金樹表示，鎮安宮近幾年一直希望以更多元方式呈現王爺信仰文化，感謝教授洪瑩發及民俗專家李永倫拍攝「五年千歲大科」紀錄片，詳細記載五年千歲進香及請王儀式、香庄遶境的過程，並出版新書「五年王來到阮庄頭」，帶領大家深入認識五年王。

雲林縣文化處副處長陳美燕表示，目前全國僅有21個「國家重要民俗」活動，其中雲林縣就占4個，除「五年千歲五年大科」外，其餘還有「朝天宮迎媽祖」、「口湖牽狀（車藏）」及「六房媽過爐」，雲林縣人口雖少，但在民俗宗教文化上展現其深入及影響力。

馬鳴山鎮安宫出版新書「五年王來到阮庄頭」，帶領大家深入認識五年王。（記者詹士弘攝）

馬鳴山鎮安宫出版新書「五年王來到阮庄頭」，帶領大家深入認識五年王。（記者詹士弘攝）

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