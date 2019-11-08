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今起辦成果展 斗六家商廣告設計科明年增一班

斗六家商設計展展現學生設計力與自信心。（斗六家商提供）

斗六家商設計展展現學生設計力與自信心。（斗六家商提供）

2019-11-08 14:56:40

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林斗六家商廣告設計科今天起舉辦「專題成果展暨科展」，現場展出繪畫、插畫、平面設計、攝影與微電影等逾3百件作品，展現培育設計人才的優秀成果，活動對外開放，歡迎雲林民眾前往參觀。

廣告設計科李俊奇主任表示，斗六家商廣告設計兼顧學科與實務技能訓練，學生藉由為期一年的專題製作，展現在動畫、微電影、包裝設計、平面設計、立體造形等領域的專業水準，在各種比賽屢獲佳積，今年更在全縣學生美展漫畫類與平面設計類奪冠，成為雲林縣設計科系的指標學校。

擔任高三畢業展籌備委員會的黃慧芳表示，今年成果展以「夜律體」為主題，表達設計科學生為完成作品，時常需熬夜畫圖，因此能夠充足睡眠十分珍貴。展出作品包括呈現媒體與民眾窺探藝人隱私的2D動畫、中藥養生禮盒的創新包裝、世界節慶的月曆設計、空氣污染議題的微電影等，展現學生實力。

校長許永昌表示，斗六家商廣告設計科僅有單班，升學與競賽都十分亮眼，廣告設計科自明年起增班，招收2班，嘉惠更多雲林縣的學生。

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