立冬送暖 雲林家扶兒喜獲200件羽絨背心

家扶小朋友開心穿上溫暖羽絨衣。（記者林國賢攝）

2019-11-08 13:28:31

〔記者林國賢／雲林報導〕天氣將逐漸轉冷，光隆實業、全家便利商店捐贈200件羽絨背心給雲林家扶兒童抗寒流，今於雲林縣政府舉辦捐贈儀式，琨蒂絲公司與金鵬棉織響應再捐600雙卡通動物襪子、中厚毛巾200條，為雲林家扶兒送暖。

捐贈儀式由雲林家扶主委陳燦勳與副主委李萬吉帶領著20位家扶兒童代表受贈，縣長張麗善見證寒冬送暖，來賓一起為家扶兒穿上粉紅色或藍色羽絨背心，讓家扶兒們好穿好搭展露幸福歡愉笑顏。

光隆實業協理沈麗卿表示，他走訪過程探視過程，見識沿海地區強勁海風，也看到沿海孩子們衣著明顯比都會區孩子單薄，讓人心疼，才發起這次捐贈活動。

張麗善感謝各家企業關心兒童，更感謝雲林家扶長期照顧縣內弱勢家庭，提供約2200位扶助兒童，在經濟、物資、生活扶助甚至急難救助，幫助遭逢變故而致使經濟窘困的家庭暨兒少，能適時獲得經濟等各方面的協助。

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