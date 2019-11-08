立冬補身 這樣補最健康

義峰高中餐飲科學生示範藥膳排骨烹調。（記者林國賢攝）

2019-11-08 13:22:57

〔記者林國賢／雲林報導〕今天立冬，國人習慣補冬，雲林林內鄉進雄宮將於後天燉煮養生的中藥藥膳免費供民眾吃平安健康，今天請義峰高中餐飲科學生示範藥燉排骨，傳達健康食補觀念。

雲林縣中藥商業同業公會理事長沈裕益指出，冬令進補就是預防醫學概念，民眾進補要了解自己體質，搭配藥材才能有最佳效果，如當歸、紅棗、熟地黃、枸杞子等屬於溫性的藥材，寒性或者一般體質的適用。另山藥、茯苓、百合、薏仁等常用平性的藥材，燥熱體質的人比較適合。

沈裕益說，不要買來路不明的中藥材，正確使用中藥藥材很重要，民眾購買中藥材，要找合格的中藥商，吃對了對身體就有很大的幫助。

林金雄說，帝爺公指示立冬即將來臨，要委員會燉煮排骨、羊肉等養生的中藥藥膳，10日上午10點將會開放給信眾吃健康吃平安。

縣議員邱世文表示，補冬活動特別邊請新住民家庭媽媽親子參與，讓新住民家庭與在地民眾，可以吃出中藥食材料理有媽媽的味道，大家更能正確料理中藥食材。

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