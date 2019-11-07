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預告放光明 雲林綠色長廊將設1公里路燈

縣道158乙道路車流量大，但整條沒有路燈，縣府近期將設置路燈確保用路人安全。（記者黃淑莉攝）

縣道158乙道路車流量大，但整條沒有路燈，縣府近期將設置路燈確保用路人安全。（記者黃淑莉攝）

2019-11-07 11:56:40

〔記者黃淑莉／雲林報導〕縣道158乙線雲林斗南通往古坑主要道路之一，整條道路沒有路燈入夜「暗抹抹」，交通事故頻傳，雲林縣議員蔡東富接獲地方陳情向縣府爭取，將先針對進出頻繁路段約一公里增設路燈。

158乙線是斗南、大埤、虎尾等地要到古坑永光、華山、劍湖山及嘉義梅山等地主要道路之一，車流量大，道路兩旁栽種芒果樹、樟樹樹齡都超過30、40年綠蔭交錯地方稱「綠色長廊」。

斗南阿丹里長曾明瑞指出，158乙道路車流量大，鄰近有阿丹、崙仔、將軍等好幾個里，住戶、學生晚上回家道路黑暗，每年都發生好幾起交通事故，地方盼能設置路燈改善。

蔡東富表示，158乙道路事故頻傳，地方反應設置路燈好幾年都沒有下文，甚至陳情到總統府都沒有改善。

雲林縣副縣長謝淑亞說，攸關到民眾行的安全，有急迫性，縣府會立即來處理，將先在里民、學生進出頻繁的路段約一公里施設，很快會「大放光明」。

縣道158乙道路車流量大，但整條沒有路燈，縣府近期將設置路燈確保用路人安全。（記者黃淑莉攝）

縣道158乙道路車流量大，但整條沒有路燈，縣府近期將設置路燈確保用路人安全。（記者黃淑莉攝）

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