為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　雲林縣

12強》為台灣隊加油 球迷擠爆麥寮拱範宮停車場

球迷齊聚為台灣隊加油打氣。（記者林國賢攝）

球迷齊聚為台灣隊加油打氣。（記者林國賢攝）

2019-11-06 21:53:30

〔記者林國賢／雲林報導〕世界棒球12強賽台灣區賽事，台灣隊今晚對戰委內瑞拉，青埔教育基金會在麥寮拱範停車場邀請球迷為台灣灣加油氣，7局上台灣隊在2出局後連得兩分，現場球迷現場氣氛HIGH到最高點。

今晚麥寮高中棒球隊、排球隊、籃球隊及熱情球迷們幾乎將整個停車場擠滿，青埔基金會邀請Passion Sisters中信兄弟啦啦隊，與球迷們一起為台灣隊加油。

青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，12強棒球賽在台灣舉行分組賽事，也是爭取奧運門票的重要戰役，場場都是關鍵，基金會連續3晚安排戶外轉播，一起集氣為台灣隊加油。

球迷許小姐說，來看戶外轉播，感覺比在家裡收看電視還要熱鬧，很棒的經驗；五年級生的球迷林振家說，小時候街坊一起擠在電視機前看棒球的感覺都回來了。

台灣隊先馳得點，現場球迷興奮大叫。（記者林國賢攝）

台灣隊先馳得點，現場球迷興奮大叫。（記者林國賢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
12強》江少慶秀超狂接殺美技 官網讚嘆：怎麼做到的！ （影音）
2019-11-05 22:20

12強》江少慶秀超狂接殺美技 官網讚嘆：怎麼做到的！ （影音）
12強Live》江少慶好投、林立開轟 台灣力退波多黎各搶下開門紅
2019-11-05 21:40

12強Live》江少慶好投、林立開轟 台灣力退波多黎各搶下開門紅
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
12強》「狂晃」女球僮IG被神出！ 卻自爆工作丟了 - 自由體育
2019-11-06 00:25

12強》「狂晃」女球僮IG被神出！ 卻自爆工作丟了 - 自由體育

12強棒球賽為台灣集氣 中信連開3天直播趴 - 自由財經
300吋螢幕還送雞排 12強「台日大戰」新北邀球迷直播派對
2019-11-05 13:00

300吋螢幕還送雞排 12強「台日大戰」新北邀球迷直播派對
一起為台灣隊加油！11/7晚上基隆火車站南站直播台日大戰
2019-11-05 18:13

一起為台灣隊加油！11/7晚上基隆火車站南站直播台日大戰

網友回應

雲林縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播