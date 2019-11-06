12強》為台灣隊加油 球迷擠爆麥寮拱範宮停車場

球迷齊聚為台灣隊加油打氣。（記者林國賢攝）

2019-11-06 21:53:30

〔記者林國賢／雲林報導〕世界棒球12強賽台灣區賽事，台灣隊今晚對戰委內瑞拉，青埔教育基金會在麥寮拱範停車場邀請球迷為台灣灣加油氣，7局上台灣隊在2出局後連得兩分，現場球迷現場氣氛HIGH到最高點。

今晚麥寮高中棒球隊、排球隊、籃球隊及熱情球迷們幾乎將整個停車場擠滿，青埔基金會邀請Passion Sisters中信兄弟啦啦隊，與球迷們一起為台灣隊加油。

青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，12強棒球賽在台灣舉行分組賽事，也是爭取奧運門票的重要戰役，場場都是關鍵，基金會連續3晚安排戶外轉播，一起集氣為台灣隊加油。

球迷許小姐說，來看戶外轉播，感覺比在家裡收看電視還要熱鬧，很棒的經驗；五年級生的球迷林振家說，小時候街坊一起擠在電視機前看棒球的感覺都回來了。

台灣隊先馳得點，現場球迷興奮大叫。（記者林國賢攝）

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