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母語回家學？韓國瑜創辦的維多利亞學校曾推客語教學
2019-11-06 20:29:12
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬，日前因為「母語回家學」、稱學校教母語是「浪費資源」等事件陷入爭議。不料今日卻有一份資料顯示，韓國瑜曾任二屆台北縣客家同鄉會會長，資歷中更提到「創辦私立維多利亞雙語中小學，並以寓教於樂的方式，將客家文化融入教學之中，全面推廣客家語言及文化」。
韓國瑜去年曾說「母語回家學」，不要在學校浪費時間，日前也提出中英雙語教育政策；而韓的妻子李佳芬本月3日不但力挺韓的中英雙語教育，更指學校教母語是「浪費資源」引發爭議，更有新住民媽媽對此「非常憤怒」，要求韓、李道歉。
對此，資深媒體人黃光芹今日在臉書貼出過去一份「台北縣客家同鄉會」歷任會長資料表。資料中可見，韓國瑜曾任該會第一、二屆會長。在事蹟一覽表中，更提到他民國79年「有感於客家母語逐漸流失」，81年決定以「台北縣客家同鄉會」成立客家社團；81年至89年擔任立委期間，督促政府推動客家事務文化，催生客委會、成立電視台。
此外，還提到韓國瑜創辦維多利亞雙語中小學，「以『寓教於樂』的方式，將客家文化融入教學之中，全面推廣客家語言及文化」。
該資料曝光後，網友紛紛表示「自己打臉自己」、「客家之恥」、「這臉打的真響」、「標準的雙面人，說一套做一套」、「有白紙黑字耶」、「現在：不要浪費學校的時間」、「韓國瑜你為什麼要在學校浪費小孩子的學習時間學習客家話？請你們回家學！」