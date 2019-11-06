母語回家學？韓國瑜創辦的維多利亞學校曾推客語教學

資深媒體人黃光芹今日在臉書貼出過去一份台北縣客家同鄉會歷任會長資料。（擷取自黃光芹臉書）

2019-11-06 20:29:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜與妻子李佳芬，日前因為「母語回家學」、稱學校教母語是「浪費資源」等事件陷入爭議。不料今日卻有一份資料顯示，韓國瑜曾任二屆台北縣客家同鄉會會長，資歷中更提到「創辦私立維多利亞雙語中小學，並以寓教於樂的方式，將客家文化融入教學之中，全面推廣客家語言及文化」。

韓國瑜去年曾說「母語回家學」，不要在學校浪費時間，日前也提出中英雙語教育政策；而韓的妻子李佳芬本月3日不但力挺韓的中英雙語教育，更指學校教母語是「浪費資源」引發爭議，更有新住民媽媽對此「非常憤怒」，要求韓、李道歉。

對此，資深媒體人黃光芹今日在臉書貼出過去一份「台北縣客家同鄉會」歷任會長資料表。資料中可見，韓國瑜曾任該會第一、二屆會長。在事蹟一覽表中，更提到他民國79年「有感於客家母語逐漸流失」，81年決定以「台北縣客家同鄉會」成立客家社團；81年至89年擔任立委期間，督促政府推動客家事務文化，催生客委會、成立電視台。

此外，還提到韓國瑜創辦維多利亞雙語中小學，「以『寓教於樂』的方式，將客家文化融入教學之中，全面推廣客家語言及文化」。

該資料曝光後，網友紛紛表示「自己打臉自己」、「客家之恥」、「這臉打的真響」、「標準的雙面人，說一套做一套」、「有白紙黑字耶」、「現在：不要浪費學校的時間」、「韓國瑜你為什麼要在學校浪費小孩子的學習時間學習客家話？請你們回家學！」

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