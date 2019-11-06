讚！雲林麵包師韓國世界廚藝賽奪2金3銀1銅

雲林麵包師傅蘇順鴻（右起）與徒弟張榮成、王竣平參加韓國廚藝大賽分別奪得藝術麵包組金牌、歐式麵包組銀牌及銅牌。（記者黃淑莉攝）

2019-11-06 18:43:38

［記者黃淑莉／雲林報導］韓國世界廚藝大賽（KWFC）10月31至11月3日在首爾舉行，雲林多位麵包師組團參賽，奪得2金3銀1銅佳績，其中，麵包師蘇順鴻以林內紫斑蝶意象獲得藝術麵包金牌。

雲林縣勞工教育發展協會理事長黃密家表示，今年韓國世界廚藝大賽共有11國近3000位選手參賽，雲林獲獎選手有藝術麵包組金牌黃順鴻；歐式麵包組金牌陳霈真，銀牌有陳秉逸、張榮成、許美郁，銅牌王竣平。

41歲蘇順鴻國中畢業跟著開麵包店的舅舅學麵包，退伍後回雲林曾在麵包店工作，薪水太低，他轉行到六輕工業區工作，但對烘焙念念不忘，每年中秋節自製月餅，親友「好呷道相報」訂單越來越多。

直到3、4年前為讓孩子能吃到安全、健康的麵包、餅乾，他重操舊業並在住家開業，參加勞工教育發展協會職訓課程，在老師鼓勵下參加比賽，確定參賽練習過程用掉好幾包25公斤裝麵粉，今年5月第一次參加韓國國際餐飲大賽（KICC）即奪法歐式麵包金牌，隔5個月再奪得金牌。

這次參賽最年輕選手17歲張榮成，現讀高職餐飲管理科2年級，小時候就喜歡做菜、做小點心，國中立志當位西餐、烘焙主廚，並把名廚江振誠當偶像，因與蘇順鴻是鄰居跑去蘇的烘焙坊當學徒，為了準備比賽連續三個月每天練習超過12小時。

雲林縣副縣長謝淑亞副指出，年輕人有技術與創意及打拼的衝勁，創業初期最需要的就是資金，因此縣府已規劃明年度成立青年創業基金，讓有技術及想法的年輕人能獲得最高30萬元營運金補助，踏出實踐夢想的第一步，由縣府作後盾，協助青年創業。

韓國世界廚藝大賽（KWFC）雲林多位麵包師組團參賽奪得2金3銀1銅佳績。（記者黃淑莉攝）

蘇順鴻奪金作品。（記者黃淑莉攝）

張榮成以台北101大樓意象創作奪歐式麵包銀牌。（張榮成提供）

王竣平以家鄉虎尾特產玉米為意象獲銅牌。（王竣平提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法