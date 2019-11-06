台西綠能專區取消！養殖業者批罔顧生計

台西工業區內目前仍以養殖魚塭為主要產業。（記者林國賢攝）

2019-11-06 12:49:44

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府將綠能專區改為產業園區，引起台西工業區內部分養殖業者、地主反彈，今天在進安府高舉「搶救綠能」等標語，抗議縣府罔顧漁民生計、黑箱作業。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，配合創新產業及台商回流，台西綠能專區轉型產業園區，並獲得政務委員張景森支持，縣府會積極與業主溝通，並全力招商引資，並增加就業機會，期能創造三贏局面。

雲林縣議員黃淑鈴議員表示，閒置近30年的台西工業區好不容易轉型為綠能專區，並獲得前瞻計畫補助19億元，開發露出曙光，但縣長張麗善上任後，只憑一紙公文就廢除綠能專區，完全黑箱作業，斷送台西未來發展。

黃淑鈴指出，離島工業區除了台塑六輕進駐，其他新興、台西、四湖等，多年來一直未能發展，縣府不做綠能專區，趕走600億投資，台西根本無法發展產業園區，張麗善不要再騙了！

漁民林裕倉說，台西很多養殖業者面臨人口老化，平均年齡都超過65歲，且這幾年文蛤養殖不容易，氣候一變就大量死亡，每次收成都面臨賠錢命運，綠能專區的行情很好，一甲地有40萬租金，沒有綠能專區，漁民退休要怎麼生存下去？懇請張縣長給漁民一條生路，讓綠能專區可以繼續執行！

縣府於108年5月及6月與行政院張政務委員景森研議「雲林縣政府請助案研商會議」，會議結論：支持將台西區及新興區發展作為產業園區，爰暫不解編，請經濟部會商雲林縣政府進行雲林濱海產業園區開發之可行性評估。

李俊興指出，台西產業園區將透過與地主、經濟部工業局充分溝通及討論，並配合創新產業及台商回流推動方案政策，協商確認引進產業類別，引進低汙染、低耗能、高附加產值等相關產業，達到地盡其利、創造地方繁榮發展。

台西工業區內養殖業者高舉標語抗議縣府取消綠能專區。（記者林國賢攝）

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