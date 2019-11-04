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「反正千億元都在浪費了」 李佳芬回應指的是這三項政策
2019-11-04 21:40:19
〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬昨天在學貸免息問題，有關「若有人不還學貸怎麼辦？」李佳芬回應:「政府就吞了吧，反正幾千億元都在浪費了。」今天晚間她向本報回應指出，所謂的「政府浪費幾千億」指的就是停建核四、前瞻計畫和風力發電。
李佳芬說，國家停建核四，起碼損失5000億元，一個前瞻軌道就要幾千億，風力發電要2兆多，另外還有一堆蚊子館。韓國瑜是希望培養年輕人，與其花錢蓋蚊子館，不如花錢培養年輕學子，希望以最多的資源、最快的速度，幫助年輕人茁壯，拓展他們的國際視野，年輕人有能力，國家才有希望。
李佳芬說，我看過很多學生申請學貸，還有學生從高中就開始申請學貸，這些年輕人出了社會後1個月要還7丶8千元甚至上萬元，他們告訴我，真的有壓力！看到這些辛苦的年輕人，心裡不難過嗎？