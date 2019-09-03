雲縣地方創生「智能養殖」 年產值近3億元

2019-09-03 15:24

［記者黃淑莉／雲林報導］極端氣候影響，養殖環境惡化育成率低、飼養時間延長，雲林縣府、口湖鄉公所提出「台灣鯛智能養殖」地方創生計畫，昨天經國發會審核通過，是目前全國示範案例，未來年產值近3億元。

雲林縣府計畫處長李明岳指出，口湖以養殖漁業為主，早期養殖方式是生態混養，一公頃養殖產值約50萬元，30年前改飼養台灣鯛，在地方業者積極經營發展成為一條龍產業，更成為地方知名產業。

李明岳表示，不過在極端氣候衝擊下，傳統養殖挑戰越來越大，加上口湖人口外流，推估20年後，65歲以上老人人口會多於15至64歲的青壯年人口數，死亡交叉呈現非常不健康的人口結構，地方創生已是國安級問題。

李明岳說，有鑑於此，縣府、公所提出「智能養殖」地方創生計畫，結合口湖漁類生產合作社台灣鯛智能魚池計畫，即把智能AI技術導入養殖池，用手機遠端監控掌握養殖池水質水溫、自動投餌投藥、生長監控、太陽能儲電賣電等系統，養殖時間縮短，且相同面積比現在增加42倍魚產量。

雲林縣府表示，該計畫所需經費約3.8億元，國發會投資1.8億元，不足部分由業者投資，將在2022年在口湖打造109個科技魚池，預計1年可創造近3億元產值，進而增加就業機會、人口回流。

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