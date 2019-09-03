雲縣地方創生「智能養殖」 年產值近3億元
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2019-09-03 15:24

［記者黃淑莉／雲林報導］極端氣候影響，養殖環境惡化育成率低、飼養時間延長，雲林縣府、口湖鄉公所提出「台灣鯛智能養殖」地方創生計畫，昨天經國發會審核通過，是目前全國示範案例，未來年產值近3億元。

雲林縣府計畫處長李明岳指出，口湖以養殖漁業為主，早期養殖方式是生態混養，一公頃養殖產值約50萬元，30年前改飼養台灣鯛，在地方業者積極經營發展成為一條龍產業，更成為地方知名產業。

李明岳表示，不過在極端氣候衝擊下，傳統養殖挑戰越來越大，加上口湖人口外流，推估20年後，65歲以上老人人口會多於15至64歲的青壯年人口數，死亡交叉呈現非常不健康的人口結構，地方創生已是國安級問題。

李明岳說，有鑑於此，縣府、公所提出「智能養殖」地方創生計畫，結合口湖漁類生產合作社台灣鯛智能魚池計畫，即把智能AI技術導入養殖池，用手機遠端監控掌握養殖池水質水溫、自動投餌投藥、生長監控、太陽能儲電賣電等系統，養殖時間縮短，且相同面積比現在增加42倍魚產量。

雲林縣府表示，該計畫所需經費約3.8億元，國發會投資1.8億元，不足部分由業者投資，將在2022年在口湖打造109個科技魚池，預計1年可創造近3億元產值，進而增加就業機會、人口回流。

  • 雲林縣府地方創生專案人員參觀口湖漁類生產合作社台灣鯛智能養殖池。（雲林縣府提供）

    雲林縣府地方創生專案人員參觀口湖漁類生產合作社台灣鯛智能養殖池。（雲林縣府提供）

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