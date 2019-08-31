羅東國中小「班班有冷氣」要1.5億 延到明年1月上路

2019-08-31 17:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮8所國中小學「班班有冷氣」政策，原訂明天上路，但經評估，全案搭配學校供電系統優化，總經費要1億5000萬元，超出鎮公所預期，經費籌措不及，政策難產，不過，鎮長吳秋齡說，會再請技師重新評估降低經費，並在明年度編列預算，讓政策趕在明年1月上路。

羅東鎮新學期原有全鎮國中小營養午餐免費的2000萬元經費，由於宜蘭縣政府已追加1.22億元全縣國中小免費營養午餐，並已在6月上旬於縣議會3讀通過，在新學期上路，羅東鎮自辦的國中小免費營養午餐同步退場。

吳秋齡原打算另推新的教育補助方案「班班有冷氣」，預定暑假派人改善學校供電系統、安裝冷氣機，估計利用追減的2000多萬元免費營養午餐經費，就可以讓新政策上路；根據羅東鎮公所規劃，日後各校冷氣電費，由學生平均分攤，若是低收學生，羅東鎮公所代為支付。

不料，各校請來技師評估後，8間學校所有班級裝設冷氣，加上部分學校需優化供電系統，總經費需要1億5000萬元，由於鎮公所今年度預算已編列，可利用的財源不足，鎮公所上週無法提出追加預算，讓政策於9月上路。

羅東鎮民代表會主席李錫欽表示，鎮公所提出新政策前，應該要先審慎思考和評估，不要亂開空頭支票，這樣很不好，他表示，當初鎮公所宣布「班班有冷氣」可以在9月上路，就不少代表私下再討論，政策需要多少冷氣？供電設備提升要多少錢？都還沒評估過，那有可能這麼快上路，如今政策果然要延期。

「政策從未正式宣布，只是提前被曝光！」吳秋齡認為，評估出來的總經費太高，超出鎮公所的預期，會再請新的技師重新到各校評估，相信總經費應該可以再更低，並做好更周詳的規劃，鎮公所也會趕在10月前重編預算，並將「班班有冷氣」的預算編進去，只要代表會審查通過，政策明年1月就能上路。

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