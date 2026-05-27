林國漳前進陳定南故鄉 三星選將聯合造勢

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（前右二）前進三星鄉，誓言承襲陳定南「頂真」精神。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨前往三星鄉造勢，到場助講的宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌砲轟國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲在立法院惡意卡預算，損害地方權益；吳宗憲競辦反指民進黨抹黑，踐踏前縣長陳定南精神。

林國漳「二三七宜蘭蓋漳行動」行腳全縣計畫第二站，偕同民進黨三星鄉長參選人黃錫墉、縣議員參選人游雅絢同台造勢。林國漳說，三星是老縣長陳定南故鄉，過去與陳共事過程中，學到嚴謹、實事求是的「頂真」精神，希望承襲陳定南精神，為三星拚未來。

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黃錫墉指出，三星是農業大鄉，無人機在現代農業應用上帶來極大幫助，吳宗憲拋出「無人機恐罹癌」言論，嚴重污名化無人機產業，至今不願道歉。

陳文昌直指宜蘭縣議會正在審查追加減預算，發現許多預算遭到追減，他詢問縣府局處長，得到答案竟是中央預算沒通過，吳宗憲身為國民黨主席鄭麗文親信，更是立院國民黨團核心，在立法院惡意卡預算，還說照顧宜蘭鄉親。

吳競辦：預算已審查 等美國同意軍購

吳宗憲競辦發言人鄭皓文回應，預算早已審查，軍購正等美國同意，立法院惡意卡預算並非事實，針對無人機產業製程如何管理毒物化學物質，被特定媒體洗成罹癌及反對無人機產業論述，實際上吳和多位立委提案，請行政院提出全國無人機產業供應鏈布局，對手持續噴政治口水，才是踐踏陳定南精神。

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