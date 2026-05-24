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    首頁 > 宜蘭縣

    盧秀燕贈吳宗憲「無敵鐵金剛」 林國漳諷「變形金剛」

    2026/05/24 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則認為，從吳宗憲對軍購案的立場反覆，送他「變形金剛」應該比較貼切。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則認為，從吳宗憲對軍購案的立場反覆，送他「變形金剛」應該比較貼切。（記者王峻祺攝）

    林批吳對軍購案立場反覆 污名化無人機產業

    台中市長盧秀燕昨至宜蘭昭應宮參拜，為國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲輔選，並致贈「無敵鐵金剛」公仔，期許他正義領政。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則認為，從吳宗憲對軍購案的立場反覆，送他「變形金剛」應該比較貼切。

    盧秀燕說，宜蘭是「民主聖地」，吳宗憲是「鐵漢」，擁有廿年檢察官經驗與法制局長行政資歷，具備「保護好人、打擊壞人」實力。吳宗憲表示，未來若當選縣長，將如同「無敵鐵金剛」，絕對站在第一線守護宜蘭，重申「對好人更好，對壞人更壞」的初衷。

    林國漳昨下午出席宜蘭市座談會，被媒體問及「無敵鐵金剛」一事；他說，從最關鍵的國防預算審查來看，吳宗憲先說支持三八〇〇億＋N，隨後又說自己沒有擋軍購，最後卻表態支持七八〇〇億預算，反反覆覆、變來變去、前後矛盾的表現來看，送他一隻「變形金剛」可能比較貼切。

    盧稱吳有專業 支持產業

    對於宜蘭發展無人機產業問題，盧秀燕表示，她與吳宗憲都贊成無人機產業，吳除有法學專長，還有「工業工程」碩士學位，了解很多工業在發展過程，需要注意保護民眾健康的重要性，吳宗憲不會為了產業發展，去傷害人民健康，只有他有這個觀念與能力，請宜蘭縣民注意他這方面強項。

    林國漳指出，他提出無人機產業政策後，吳宗憲污名化無人機產業、拋出「恐罹癌」的言論，至今未做出任何正面回應，從過去到現在，完全感受不到對無人機產業的支持。

    林國漳表示，吳宗憲對宜蘭不熟，甚至還曾說出「宜蘭科學園區有被海風侵蝕風險」，政治人物說話必須負責任，不應該假借「關心縣民健康」的名義硬拗，試圖以此轉移污名化無人機產業的焦點。

    台中市長盧秀燕至宜蘭昭應宮參拜，並為國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲站台，送上「無敵鐵金剛」公仔。（記者王峻祺攝）

    台中市長盧秀燕至宜蘭昭應宮參拜，並為國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲站台，送上「無敵鐵金剛」公仔。（記者王峻祺攝）

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