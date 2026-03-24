機車以電換電 宜縣最高補助3萬300元

宜蘭縣政府昨天宣布加碼電動二輪車補助措施，「以電換電」最高補助三萬三百元。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府昨天宣布加碼電動二輪車補助措施，今年新增的報廢電動機車後購買電動機車，即「以電換電」方案，最高補助三萬三百元。

宜蘭縣政府昨天舉辦老舊機車汰舊補助暨定檢Ｅ化登錄抽獎記者會，代理縣長林茂盛說，汰換老舊燃油機車改用電動二輪車，可減少空氣污染排放、降低噪音與能源消耗，宜蘭縣今年編列一千萬元補助預算，一併推出線上申請，受理上網申請及查詢審核進度，兼具環保與便民服務，鼓勵縣民汰換老舊燃油機車，響應低碳運輸政策。

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宜蘭縣補助措施，包括報廢二行程機車每輛最高補助一千八百元、四行程機車最高補助一千一百元；新購電動二輪車最高補助一萬九千元；汰除二〇一四年前出廠的燃油機車並購買電動二輪車者，最高補助二萬七千三百元；「以電換電」最高補助三萬三百元。另針對外送員、機車租賃業者及公務機關提供專案補助。

此外，宜蘭縣政府同步辦理機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動，上網登錄後完成機車排氣定期檢驗者，就有機會抽iPhone、禮券等獎品，縣府歡迎大家加入減碳行動。宜蘭縣機車汰舊換新補助線上申請及定檢Ｅ化登錄相關訊息，請上宜蘭縣政府環保局官網查詢。

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