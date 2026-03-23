宜蘭長青食堂補助調高 每餐30元

宜蘭長青食堂補助調升至每人每餐30元，創歷年最高調幅。（宜縣府提供）

面對國內通貨膨脹壓力及食材價格不斷上漲，宜蘭縣政府針對長青食堂補助今年由原先的每人每餐廿元提高至卅元，一口氣調升十元，創下計畫開辦十五年來最高紀錄，全縣預計超過七千名長者受惠。

因應通膨漲10元 歷年最大調幅

目前坊間每個便當行情平均價格動輒百元，造成社區承辦長青食堂壓力倍增，隨著宜蘭縣學生營養午餐已調高至每餐五十五元，在照顧社區長者部分，縣府在多名議員支持下，經重新檢視補助機制後，將行政作業費補助調升至卅元。

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宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，宜蘭長青食堂自二〇一〇年開辦至今，運用公益彩券盈餘支應，已成為縣內重要的社會福利基石，食堂不只是吃飯的地方，更是長者走出家門、參與社會、互助共老的場域。

縣府社會處補充，長青食堂推動到現在已有一三九個單位響應辦理，服務縣內高達七千名長者，盼透過調升補助額度，支持社區持續提供穩定且營養均衡的餐飲服務，也鼓勵更多單位響應投入。

宜蘭長青食堂以「四菜一湯」為原則，必須包含魚或肉類，並搭配水果，強調營養衛生，菜單設計由營養師針對春、夏、秋、冬四季，各開發超過廿道營養菜單，並使用時令食材、當季蔬果進行健康烹調，讓長輩吃得安心又健康。

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