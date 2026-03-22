通訊精進 阿玉山31里程牌都有訊號

林業及自然保育署宜蘭分署管轄的阿玉山山徑，電信業者最近啟動山區訊號弱場測試與基地台訊號覆蓋調整，三月中旬完成實測，整體登山路線已有通訊訊號，沿線三十一處里程牌可接收訊號，提升山域緊急通訊能力。

宜蘭員山、新北烏來交界

阿玉山位在宜蘭縣員山鄉與新北市烏來區交界，山頂海拔一四二〇公尺，被譽為「蘭陽五岳」之一；山友多從員山端上山，登頂後可遠望蘭陽平原與雙連埤。二〇一五年，林保署宜蘭分署在三公里長的阿玉山山徑，設置全國第一條山徑標示系統，每一百公尺設置一面里程牌，共設三十一面，藉此提升辨識度，降低山友迷途風險。

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林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄指出，阿玉山去年十月發生山域事故，林保署研擬精進措施，邀請電信業者執行山區訊號弱場測試與基地台訊號覆蓋調整，本月中旬經過實測，沿線三十一面里程牌位置都有通訊訊號。

阿玉山山徑通訊資料彙整後，政府開放資料「山區手機可通訊點標示資訊」，並與台灣登山常用離線地圖「魯地圖」合作更新資訊，讓山友掌握所在里程位置及通訊情形。林保署提醒民眾，進入山域活動前，應掌握天候資訊、規劃登山行程、備妥裝備、下載離線地圖，上山後留意沿線路牌及通訊資訊，指定留守人員掌握行程，確保登山安全。

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