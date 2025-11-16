傳承文史40年 退休師徐惠隆獲宜蘭文化獎

致力教育及文化工作40多年的退休教師徐惠隆，獲頒宜蘭縣文化獎。（記者王峻祺攝）

「宜蘭縣文化獎」昨頒獎，今年得主為致力教育及文化工作的退休教師徐惠隆，除出版多本著作為宜蘭留下珍貴史料，更是地方走讀文化先驅，筆耕不輟、投入文史田調的努力，被譽為「一生懸命為文化」。

七十四歲的徐惠隆是退休國中老師，曾榮獲教育界最高殊榮「杏壇芬芳錄」與「師鐸獎」，除在教育的卓越貢獻，也長期致力於宜蘭地方文史的推動與研究，從早年的草嶺碑林踏查開始，累積豐碩成果，為地方留下重要文化資產。

請繼續往下閱讀...

文化獎評委代表、前宜蘭高中校長吳清鏞說，「宜蘭縣文化獎」今年有卅二位候選人，每一位都對宜蘭文化有深遠貢獻，最終肯定並感謝徐惠隆老師四十年來推廣蘭陽文化。

今年宜蘭縣文化獎還頒發文化紀念獎，得主為已逝畫家游本鄂，是日治時期極具重要性畫家，連續七屆入選日本官展，為宜蘭美術贏得國際矚目，民俗繪畫創作的積累，為地方藝術留下不朽印記。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭擁有深厚文化底蘊，仰賴歷屆文化先進長期的耕耘與奉獻。

徐惠隆表示，未來會繼續傳承宜蘭文化厚土，依舊保持四十多年習慣，將每天在宜蘭的所見所聞都書寫下來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法