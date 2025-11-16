為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 宜蘭縣

    《鳳凰颱風重創》蘇澳冷泉慘淹 復原恐需1個月

    2025/11/16 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    鳳凰颱風釀成重大水患，蘇澳阿里史冷泉湯屋遭泥水覆蓋。（蘇澳鎮公所提供）

    鳳凰颱風釀成重大水患，蘇澳阿里史冷泉湯屋遭泥水覆蓋。（蘇澳鎮公所提供）

    鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳重大水患，其中知名蘇澳冷泉災情慘重，多處自然湧泉口被泥封，湯屋、戶外露天池也都泡在泥濘中，現場雖已啟動抽水作業，但後續仍須清刷，加上設備維護等，蘇澳鎮長李明哲估計復原期恐需長達一個月。

    蘇澳洪水退去後，宜蘭縣政府、鎮公所及國軍多日投入災後復原工作，鎮內主次要道路大致完成廢棄物清運，已進入最後清消作業，不過知名蘇澳冷泉園區及阿里史冷泉二處災情慘重，設施泡在大量泥水中，還堵塞泉口，營運全面停擺。

    蘇澳鎮長李明哲說，二處冷泉區還有非常多泥土，男女裸湯的湯屋，以及外面露天池幾乎都是泥巴，目前縣府協助抽水，後續人工下池清洗，並評估設施維修，估計復原時間恐需一個月，才有辦法再開放民眾使用。

    助災民重建 公所設捐款專戶

    蘇澳鎮公所因應水災，也已開設捐款帳戶。李明哲說，和中央、縣府協調後，為讓各界及早捐款，依循十五年前「梅姬颱風災後復原」前例，成立捐款專戶，此官方公開專戶會受到縣府監督，在法律允許下，全數用在受災戶，災後復建所需經費則會向中央爭取協助。

    本月遭竊近三千萬元珊瑚媽祖配飾的南方澳進安宮，委員會昨通過捐出二百萬元作為賑災專款，後續待蘇澳鎮公所盤點受災戶需求後，會投入災後援助。

