蘇澳災後清運復原 今入夜前完成

蘇澳淹大水災情慘重，今天入夜前將完成清運復原工作。（資料照，記者江志雄攝）

宜蘭縣蘇澳鎮豪雨成災，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成昨到蘇澳主持災後復原工作會議，鎮長李明哲希望成立募款專戶協助災後重建。代理縣長林茂盛回應，災民補助將依現有機制從速從簡核發，募款專戶仍待研議。

季連成︰宜縣府整合比花蓮好

季連成曾任花蓮光復洪災救災總協調官，因指揮調度有功，被封為「救災指揮大將」，前天陪同行政院長卓榮泰到蘇澳勘災後，昨天又主持復原會議。季連成說，以他光復救災經驗來看，這次蘇澳水災，宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所及國軍整合性比花蓮好，他有信心在今天入夜前完成清運復原工作。

鎮長希望成立募款專戶助重建

季連成認為，災後復原工作重點就是效率跟速度，民眾需求非常迫切，如果速度不夠快，就會遭致民怨，速度愈快代表效率愈高，從蘇澳救災情形看來，宜蘭都做到了。

李明哲說，十五年來兩次大水重創蘇澳，許多鎮民的家當被毀兩次，期盼除了政府災害補助，也希望中央與縣府協助成立募款專戶，讓各界善款挹注蘇澳。季連成透露，行政院政務委員陳金德已在統籌蘇澳受災補助方案，下週一政務會議通過後就會公布，針對成立募款專戶，可交由縣府幫忙，

林茂盛表示，災民補助依照現行機制辦理，請蘇澳鎮公所公所造冊，縣府會從速從簡核發，也會把受損情形及清冊內容發文中央，爭取專案補貼，至於設立募款專戶，委由縣府財稅局深入了解，再跟蘇澳鎮公所討論研議。

代理縣長︰從速從簡核發補助

災後復原方面，蘇澳鎮停電住戶已在昨天中午送電，中華電信因機房泡水尚需修復，縣府會持續追蹤，另縣府環保局協調縣內清潔隊派機具清運廢棄物，警方負責拖吊路上拋錨泡水車。

