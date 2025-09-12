為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    賞龜山朝日 壯圍「歸日之丘」10月完工

    宜蘭壯圍永鎮歸日之丘遊憩區，兩層樓高建物採大面積玻璃環繞，可將無敵海景盡收眼底。（記者王峻祺攝）

    宜蘭壯圍永鎮歸日之丘遊憩區，兩層樓高建物採大面積玻璃環繞，可將無敵海景盡收眼底。（記者王峻祺攝）

    2025/09/12 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角風管處）去年在宜蘭壯圍永鎮海濱公園打造永鎮歸日之丘遊憩區，二層樓高建物採大面積玻璃環繞，無敵海景盡收眼底，還能欣賞龜山朝日，預計十月完工，未來二樓將進駐餐飲，目前辦理委外招標作業。

    歸日之丘遊憩區是宜蘭海岸區域發展計畫一部分，東北角風管處有意串聯永鎮與壯圍遊客中心及大福觀景台等景點，打造具國際特色旅遊廊道。

    近日建物外觀曝光，融合永鎮特殊地形地貌與自然生態，具獨特美感與藝術氛圍，將成為壯圍新地標。

    壯圍鄉長沈清山說，二層樓建物空間舒適，還有大面積落地窗玻璃，清晨時分不僅能看到蘭陽八景之首「龜山朝日」，全時段也都能欣賞到太平洋無敵海景。

    東北角風管處表示，永鎮歸日之丘一樓主要規劃提供旅遊諮詢、鐵馬驛站、公廁等服務設施，二樓則將委外經營餐飲咖啡等，目前已公告招標，歡迎具觀光旅遊經驗，並有公司登記業者投標，年租金新台幣四十萬元，九月廿二日截止。

    歸日之丘位於永鎮海濱公園內，從台二線濱海公路的永鎮廟旁坡道上行約三、四分鐘即可抵達。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播