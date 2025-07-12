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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭海岸擬設風電機組 藍綠白反對

    2025/07/12 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕台亞風能公司的「宜風陸域風力發電計畫」，規劃在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域設置十四部風力發電機組，引起藍綠白陣營同聲反對，擔心破壞濕地與宜蘭海岸景觀。業者表示，預計八、九月召開地方說明會，聽取居民意見，作為修訂興辦計畫的參考。

    業者︰八、九月開說明會

    代理縣長林茂盛昨天下午已表態反對這項計畫；國民黨宜蘭縣議會黨團昨召開「堅決反對沿海地區設立風電設施」記者會，強烈反對該開發案，呼籲環境部正視地方民意，落實「沒有地方共識就禁止開發」原則。

    地點緊鄰水鳥保護區

    黨團指出，該風電計畫在七公里海岸線上，每五百公尺就設置一部風機，開發地點緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區（國家級重要濕地）及五十二甲濕地，會破壞生態，陸域風機運轉將產生低頻噪音、炫影及震動等問題，必定影響附近居民身心健康與生活品質，也會破壞蘭陽平原山海一線的自然美景，宜蘭人絕不接受。

    「反對宜風陸域風力發電計畫！」民進黨宜縣黨部主委邱嘉進指出，宜蘭不是風機實驗場，五結與蘇澳是濕地與生態重地，風電設置區距離村莊聚落、農地和工廠都很近，一旦葉片斷裂、設備起火、塔柱倒塌，誰能承擔？別拿居民安全當賭注；蘇澳又是迎風面，東北季風、颱風年年來襲，風機能撐得住嗎？這項計畫潛藏安全與環境風險，應該退回。

    民眾黨縣黨部主委陳婉惠也批評，風電政策失衡，破壞宜蘭的海岸景觀，這項風電計畫，不僅破壞宜蘭美麗海岸，且風機將帶來持續的低頻噪音，影響居住品質，宜蘭擁有豐富地熱資源，實無必要設置這些「風車森林」。

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