宜蘭海岸擬設風電廠 居民憂影響生態

宜蘭五結及蘇澳海岸線擬設14部風機，外界擔心破壞蘭陽溪口國家級重要濕地的自然生態。 （宜蘭縣野鳥學會總幹事陳樹德提供）

2025/07/10 05:30

五結鄉及蘇澳鎮建置14部風機 鄰近蘭陽溪口濕地及蘇澳無尾港水鳥保護區

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線，被民間業者相中要成立風力發電廠，設十四部風力發電機（風機），設置地點鄰近蘭陽溪口國家級重要濕地與蘇澳無尾港水鳥保護區，引發反彈聲浪；宜蘭縣政府昨天回應，將依法把關與監督。

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縣府︰將依法把關與監督

這項宜風陸域風力發電計畫，開發單位宜風電力公司籌備處，要設十四部風機、陸域輸電線路及升壓站，風機間距超過五百公尺，單機裝置容量三到七MW（百萬瓦），十四部最大總裝置容量九十八MW。若依此換算，每部風機每小時發電量三千到七千度。

由於設置地點鄰近蘭陽溪口及蘇澳無尾港，外界擔心破壞地方生態，並質疑這樣對觀光業為主的宜蘭適合嗎？尤其宜蘭多颱風，未來是發電量多？還是風機維修成本多？網友PO文請大家到環境部官網留言，表達地方民意。

五結鄉長沈德茂說，五結鄉季新村海岸線附近有不少住家，風機產生的噪音與風飛砂，恐影響當地居民生活品質，他持反對立場，希望環境部與宜蘭縣政府嚴格把關。

預計8、9月召開地方說明會

宜風電力專案開發總監謝智超說，全案仍在規劃前期階段，將委託專家作環境調查，提出因應對策，若通過環境部環評審查，還要取得地方政府籌設與施工許可，預計八、九月召開地方說明會，聽取居民意見，作為修訂興辦計畫的參考。

宜蘭縣政府表示，該案必須經過經濟部能源署審查，並由環境部辦理環評，設置地點涉及保安林使用許可，屬於農業部權責，宜蘭縣府將依據再生能源發展條例及環境保護規定把關與監督，與鄉親共同守護宜蘭的好山好水。

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