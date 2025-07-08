宜蘭童玩節今重新開園 來看「史努比鴨」

丹娜絲颱風遠離，宜蘭國際童玩藝術節今天上午九點重新開園，十八公尺高的充氣裝置藝術「史努比鴨」也將重新亮相。（資料照）

2025/07/08 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕丹娜絲颱風遠離，宜蘭國際童玩藝術節今天上午九點重新開園，十八公尺高的充氣裝置藝術「史努比鴨」也將重新亮相。

宜蘭童玩節五日才在冬山河親水公園開幕，不料隔天就碰到丹娜絲颱風攪局，六日「史努比鴨」先行消風固定，並決定當天晚上六點到昨天休園，確保遊客安全。還好颱風未對宜蘭帶來太大風雨，冬山河親水公園的童玩藝術節園區，除路樹因風吹襲造成斷枝落葉，其他設施並無受損。

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縣政府利用昨天休園日，全力加速園區整復與消毒等環境清潔工作；經評估後認為安全無虞，今天將重新開園，歡迎全國遊客到宜蘭暢遊童玩節。

此外，目前正值三星上將梨與稻米產季，代理縣長林茂盛昨前往三星鄉上將梨園關心農友，並呼籲留意雨後的農作物生長情形。他說，颱風過境，宜蘭氣候仍不穩定，籲請農友注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生。

林茂盛也到五結鄉農會公糧倉庫視察稻穀收購、烘乾及集運調度情形，請農友配合農會等公糧業者相關管理措施，依序辦理繳穀作業，以分散人流及減少等候時間。

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