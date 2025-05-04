宜蘭春茶競賽 特等獎每斤1.2萬

宜蘭春茶比賽成績昨天揭曉，冬山鄉林光益（後排右四）摘下烏龍茶組特等獎，代理縣長林茂盛（後排右五）到場頒獎。（宜蘭縣府提供）

2025/05/04 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年宜蘭茶春季優良茶品質鑑定比賽成績昨天出爐，烏龍茶組有三十六件參賽，新品種茶組四十七件，競爭激烈，象徵最高榮譽的特等獎，每台斤都訂價一萬二千元。縣府歡迎消費者選購優質宜蘭茶，以行動支持在地農業。

宜蘭縣茶葉發展協會主辦的宜蘭茶春茶比賽，邀請農業部茶及飲料作物改良場前場長陳國任擔任評審，依照外觀、香氣、滋味、水色等項目評分，參賽茶品都頗具水準，展現宜蘭茶葉多元風貌與深厚底蘊。

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主辦單位昨天下午在宜蘭綠色博覽會園區舉行頒獎典禮，宜蘭縣代理縣長林茂盛到場頒獎。

縣府表示，宜蘭茶比賽不僅提升在地茶葉品牌價值，也創造極佳收益，將持續推動茶產業創新與市場拓展，讓宜蘭茶香飄得更遠。

比賽成績如下：烏龍茶組：特等獎冬山鄉林光益（金谷茶園）、頭等壹獎冬山鄉黃秋雄（進益茶園）、頭等獎冬山鄉林瑞楷（金谷茶園）及冬山鄉林登科（鵝山茶園）。新品種茶組：特等獎冬山鄉簡淑惠（進益茶園）、頭等壹獎冬山鄉劉美玉（明星茶園）、頭等獎冬山鄉黃秋雄（進益茶園）及大同鄉邱劉寶（玉蘭茶園）。

宜蘭縣茶葉發展協會制訂各個獎項參考售價，特等獎每台斤一萬二千元、頭等壹獎八千元、頭等獎四千八百元、金牌獎三千元、銀牌獎二千四百元、優良獎一千六百元。宜蘭縣茶葉發展協會電話：03-9583549。

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